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Тренер «Вашингтона» похвалил Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери об Овечкине: забитый гол станет огромным подспорьем

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру Александра Овечкина, который в матче против «Коламбуса» прервал 14-матчевую безголевую серию. Слова Карбери передает журналист Бен Рэби в соцсетях.

«Этот гол может стать потенциальным трамплином для Овечкина. Шайба буквально находила его, казалось, будто он лучше контролировал ее. Эта шайба станет огромным подспорьем для него», — сказал Карбери.

Заброшенная шайба в матче с «Коламбусом» помогла россиянину приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. После сегодняшнего матча на счету Овечкина стало 828 шайб за все время выступления в НХЛ. Отставание российского нападающего от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

В текущем сезоне НХЛ российский форвард оформил 6+14 в 30 матчах регулярного чемпионата. Он является лидером команды по результативности наравне с Диланом Строумом (13+7).

Ранее Овечкин вышел на второе место по победным голам в НХЛ.

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