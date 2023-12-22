Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ

22 декабря в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил победный гол в овертайме и присоединился к Уэйну Гретцки, став вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном чемпионате и плей-офф вместе взятых). На счету канадца 1016 заброшенных шайб.

Заброшенная шайба в матче с «Коламбусом» помогла россиянину приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. После сегодняшнего матча на счету Овечкина стало 828 шайб за все время выступления в НХЛ. Отставание российского нападающего от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

В текущем сезоне НХЛ российский форвард оформил 6+14 в 30 матчах регулярного чемпионата. Он является лидером команды по результативности наравне с Диланом Строумом (13+7).

Ранее Капризов принес «Миннесоте» победу в матче с «Монреалем».