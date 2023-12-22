Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкин сократил отставание от Гретцки

Овечкин забросил 828-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 66 голов

close
100%
Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Эта шайба принесла его команде победу в овертайме со счетом 3:2. Помимо гола на счету форварда еще и результативная передача.

Эта заброшенная шайба помогла россиянину приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки. После матча с «Коламбусом» на счету Овечкина стало 828 шайб за все время выступления в НХЛ. Отставание российского нападающего от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 30 матчах и набрал всего 20 очков — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В сезоне-2012/13 россиянин вернулся на родину и играл за московское «Динамо». В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вегас».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами