Овечкин сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Эта шайба принесла его команде победу в овертайме со счетом 3:2. Помимо гола на счету форварда еще и результативная передача.

Эта заброшенная шайба помогла россиянину приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки. После матча с «Коламбусом» на счету Овечкина стало 828 шайб за все время выступления в НХЛ. Отставание российского нападающего от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 30 матчах и набрал всего 20 очков — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В сезоне-2012/13 россиянин вернулся на родину и играл за московское «Динамо». В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он стал обладателем Кубка Стэнли.

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