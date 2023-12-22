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Отношение УЕФА к России назвали «унижением великой страны»

Экс-тренер ЦСКА Костылев призвал РФС не быть мальчиками для битья

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РИА Новости

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) унижает Россию. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Для меня это оскорбление и унижение великой страны. Нас просто унижают. А у нас какая-то политика пошла странная. Часто молчим и равнодушно относимся к происходящему. Раньше мы не позволяли относиться к себе плохо. Бывало, нас ненавидели, но всегда уважали. Уважают всегда сильных. Не надо из нас делать мальчиков для битья. Меня унижает такое отношение к моей стране. Это просто непристойно для великой спортивной державы», — сказал Костылев.

20 декабря на заседании исполкома РФС все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) не имеет смысла.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Ранее в Госдуме заявили, что просьбы Украинской ассоциации футбола уже многие не слушают.

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