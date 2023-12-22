Теннисист Рублев пошутил, что является настоящим отцом дочери Медведева

Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос о степени родства с дочерью Даниила Медведева после выставочного матча в Абу-Даби.

«Я ли крестный отец дочки Медведева? Я настоящий отец, а он — крестный», — заявил Рублев.

В этот момент присутствующая на трибунах супруга Медведева Дарья рассмеялась.

Позже он успокоил интервьюера, сказав, что он приходится девочке крестным отцом.

Медведев стал отцом в октябре 2022 года. На свет появилась девочка, которую назвали Алисой. В 2023 году Медведев сообщил, что крестной его дочери стал Рублев. «Мы очень близко дружим. И он религиозный», — говорил тогда теннисист.

21 декабря Рублев и Медведев обыграли болгарина Григора Димитрова и грека Стефаноса Циципаса в матче из одного сета со счетом 7:6.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев, набрав 4 805 очков, занимает пятое место. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7 600 очков).

Ранее Рублев двумя словами описал происходящее на Украине и в Палестине.