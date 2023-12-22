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Лидер Ла Лиги не сможет участвовать в ЛЧ из-за «Ман Сити»

«Жирона» не сможет сыграть в ЛЧ из-за общих владельцев с «Ман Сити»

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Joan Monfort/AP

Испанская «Жирона» не сможет играть в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне. Об этом сообщает Curiosidades Europa в своих социальных сетях.

Дело в том, что клуб принадлежит той же группе (City Football Group), что является владельцем английского «Манчестер Сити», который уже участвует в розыгрыше Лиги чемпионов. Согласно регламенту УЕФА в турнире не могут принимать участие команды, имеющие одинаковых владельцев. Холдингу City Football Group принадлежат 12 клубов по всему миру. В Европе, помимо «Жироны» и «Ман Сити», группу представляют «Ломмел» (Бельгия), «Палермо» (Италия), «Труа» (Франция).

После 18 матчей чемпионата Испании «Жирона», набрав 45 очков, возглавляет турнирную таблицу. На три очка меньше у мадридского «Реала». У «сливочных» также есть матч в запасе. 21 декабря «Жирона» сыграла вничью с «Бетисом» 1:1.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, смогут ли клубы из России играть в Суперлиге.

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