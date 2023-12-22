Просьбы Украины отменить матч сборных России и Сербии назвали жестом отчаяния

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет неинтересна просьба Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая потребовала отменить матч сборной России против Сербии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«УЕФА вообще на это внимания не обратит. Было решение УЕФА, которое касалось только официальных матчей. А это товарищеский матч. Он никакого отношения к ограничительным мерам не имеет. Поэтому это жест отчаяния, не более. Я думаю, УЕФА это неинтересно. Там заявят, что это не запрещено. А ФИФА вообще к этому отношения не имеет», — сказал Колосков.

Товарищеский матч сборных России и Сербии должен состояться в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо». Последний раз сербы и россияне встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Захарова назвала Украинскую ассоциацию футбола террористами.