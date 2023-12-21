УЕФА откажется от нового формата Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен отказаться от нового формата Лиги чемпионов, чтобы «победить Суперлигу». Об этом сообщает издание Voz Populi.

Новый формат Лиги чемпионов предполагает участие в основном розыгрыше турнира 36 команд вместо 32. Теперь УЕФА намерен оставить в основной сетке турнира 32 команды.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее в «Баварии» рассказали, будет ли клуб участвовать в Суперлиге.