Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева исполнила четверной тулуп на тренировке в Челябинске, где проходит чемпионат России. Видео прыжка опубликовано в Telegram-канале Teamkvalieva.

В подписи к видеоролику отмечено, что Валиева исполнила шикарный четверной тулуп.

26 ноября Валиева стала победителем шестого этапа Гран-при России.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. Женщины покажут короткую программу в пятницу, 22 декабря. Произвольная программа состоится 23 декабря.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее Валиева выложила фото в вечернем платье с жеребьевки чемпионата России.