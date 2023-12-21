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В «Баварии» рассказали, будет ли клуб участвовать в Суперлиге

Гендиректор «Баварии» Дрезен заявил, что клуб не будет играть в Суперлиге

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Manu Fernandez/AP

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян Кристиан Дрезен заявил, что клуб не будет участвовать в Суперлиге, передает пресс-служба команды.

«Мы привержены европейским клубным соревнованиям под эгидой УЕФА. Поэтому позвольте мне еще раз заявить, что дверь в Суперлигу для «Баварии» остается закрытой», — сказал Дрезен.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее стал известен формат европейской Суперлиги.

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