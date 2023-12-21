Американский блогер вызвал на бой Емельяненко

Американский блогер и боксер Джейк Пол хочет вызвать на поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко, сообщает ТАСС.

По словам источника, Пол хотел бы встретиться с российским спортсменом в ринге по правилам бокса.

«Да, это была бы интересная история — боксерский бой с Федором Емельяненко. Нужно поработать с точки зрения соперника, но Джейк готов такое предложить», — заявил один из членов команды Пола.



5 февраля этого года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. Поединок завершился в первом раунде. Рефери остановил встречу на третьей минуте. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

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