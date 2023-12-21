Навка призналась в запугивании родственников украинскими спецслужбами

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка в интервью РИА Новости заявила, что украинские спецслужбы оказывали давление на ее родственников.

Навка — уроженка Днепра (с 1926 по 2016 год — Днепропетровск. — прим. «Газеты.Ru»).

«Я родом из Украины, там у меня огромное количество родственников. К ним даже приходили все эти службы, задавали всевозможные вопросы, проводили допросы, провоцировали, всячески пугали. Было такое: «Скажи своему супругу, чтобы он прекратил».

Что касается друзей, то в первые месяцы это был кошмар с их стороны. Я их понимаю, тем более та волна СМИ со всей информацией, которую им преподносили, кто-то прям долгое время не общался», — заявила Навка.

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России.

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