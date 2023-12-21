ВЦИОМ объявил имя спортсмена года

Россияне назвали олимпийского чемпиона Романа Костомарова спортсменом 2023 года, сообщает РИА Новости.

По данным ВЦИОМ, за Костомарова проголосовали 8% среди опрошенных. Второе место в голосовании заняла фигуристка Камила Валиева, в качестве спортсменки года ее назвали 5% респондентов.

По 2% в ходе опроса получили фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева, лыжник Александр Большунов и хоккеист Александр Овечкин. 72% опрошенных затруднились с ответом, еще 7% назвали имена других спортсменов.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева выложила фото в вечернем платье с жеребьевки чемпионата России.