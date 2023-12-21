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«Краснодар» усилится полузащитником сборной Колумбии

ESPN: «Краснодар» за $7 млн приобретет полузащитника сборной Колумбии Кастаньо

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» и «Крус Асуль» из Пуэблы договорились о трансфере полузащитника сборной Колумбии Кевина Кастаньо. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, южане выплатят за 23-летнего южноамериканца $7 млн. В нынешнем розыгрыше чемпионата Мексики футболист провел 13 матчей, в которых не отметился забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером национального первенства, имея в активе после 18 туров 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года. Первый матч после паузы «Краснодар» проведет дома и примет казанский «Рубин».

Ранее в РФС назвали сроки возвращения на международную арену.

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