В РФС назвали сроки возвращения на международную арену

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не знает сроков возвращения сборной России на международную арену. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что этого точно никто не знает. Год, месяцы? Это может случиться и раньше. Многое определяется СМИ и политиками. Если говорить о футбольных чиновниках, то они бы давно вернули нас на соревнования. Однако существует влияние правительств, которое нужно учитывать. Но их позиция со временем меняется», — заявил Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками. На 2024 год Дюков анонсировал матч со сборной Сербии.

Ранее было названо главное разочарование в российском футболе в 2023 году.