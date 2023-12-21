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В РФС назвали сроки возвращения на международную арену

Глава РФС Дюков заявил, что не знает сроков возвращения сборной России

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пресс-служба «Газпром нефти»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не знает сроков возвращения сборной России на международную арену. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что этого точно никто не знает. Год, месяцы? Это может случиться и раньше. Многое определяется СМИ и политиками. Если говорить о футбольных чиновниках, то они бы давно вернули нас на соревнования. Однако существует влияние правительств, которое нужно учитывать. Но их позиция со временем меняется», — заявил Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками. На 2024 год Дюков анонсировал матч со сборной Сербии.

Ранее было названо главное разочарование в российском футболе в 2023 году.

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