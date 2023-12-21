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Овечкин догнал Малкина в рейтинге НХЛ по очкам в овертаймах

Овечкин поднялся на второе место в НХЛ по очкам в овертаймах, догнав Малкина

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу набранных очков в овертаймах матчей регулярного чемпионата.

В ночь на 21 декабря по московскому времени «столичные» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме со счетом 3:2. Овечкин записал на свой счет результативную передачу. Его ассист на Дилана Строума в дополнительное время стал победным и принес россиянину 39-й результативный балл, добытый в овертаймах за всю карьеру в чемпионатах НХЛ.

Овечкин сравнялся по этому показателю с российским нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным (39 очков) и разделил с ним второе место в истории лиги. Рекорд принадлежит канадскому форвард «Пингвинз» Сидни Кросби (43 очка).

Овечкин в матче против «Айлендерс» продлил серию без заброшенных шайб до 14 матчей подряд, обновив личный антирекорд. В текущем сезоне 38-летний форвард вышел на лед в 29 матчах и набрал всего 18 очков — пять голов и 13 передач.

Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

Ранее Овечкину дали совет, как прервать безголевую серию.

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