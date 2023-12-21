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В МИД назвали условия МОК по россиянам кульминацией антисправедливости

Захарова назвала кульминацией антисправедливости условия МОК для россиян

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что допуск российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в Париже на дискриминационных условиях со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) — это кульминация антисправедливости. Ее слова передает «Матч ТВ».

«О какой справедливости можно говорить, если по последней информации МОК к Олимпиаде в Париже допущено всего шесть российских спортсменов. На предыдущих Играх в Пекине в сборную входило 212 атлетов, а в Токио — 336. На фоне мирового признания России как спортивной державы это вызывает недоумение. Чем руководствуется бюрократия МОК, когда принимает подобные решения.

Сколько лет длится эта несправедливость? На самом деле это уже не несправедливость, это антисправедливость. Это не просто несоблюдение справедливости, это кульминация, это буквально возведение в ранг новой нормы антисправедливости», — заявила Захарова.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее условия МОК по российским спортсменам назвали «унижением великой державы».

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