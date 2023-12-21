Овечкину дали совет, как прервать безголевую серию

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что российский капитан «столичных» Александр Овечкин остается в хорошем расположении духа, несмотря на безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба лиги.

«Что нужно делать в таких ситуациях? Сосредоточиться на процессе, на том, чтобы находиться в нужном месте на льду. Сосредоточиться на движении в зоне атаки и быть в тонусе.

Думаю, он знает это и знает, что его возможности начнут реализовываться, а броски в конечном итоге начнут попадать в цель. Я думаю, как только это случится, голы накроют, как снежный ком», — заявил специалист.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 28 матчах и набрал всего 17 очков — пять голов и 12 передач. Форвард не забивает на протяжении 13 встреч кряду.

Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

Ранее Овечкин выбрал между голами и победами.