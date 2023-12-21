«Раньше борьба была острее»: призер Игр об отсутствии Трусовой и Щербаковой

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» оценил тот факт, что на чемпионате России в женском одиночном катании не будет ни одной участницы чемпионата мира.

«Зато будет участница Олимпийских игр (речь о Камиле Валиевой. — «Газета.Ru»). Это ничуть не хуже, а скорее всего, даже лучше.

То, что не выступают такие девушки, как Анна Щербакова и Александра Трусова… конечно, хотелось бы их увидеть, но каждый выбирает свой путь в зависимости от желаний, мотивации, планов. Кто-то пропускает сезон, чтобы отдохнуть, а кто-то нашел для себя новые интересы, возможности и желания.

Я уважаю выбор каждого спортсмена. Как болельщику мне хотелось бы их увидеть, но как спортсмен я понимаю, что не всегда ты можешь в каждом сезоне выступать и побеждать.

У нас по-прежнему сильная конкуренция в женском одиночном катании. Девушки показывают чистые прокаты с тройными прыжками, есть фигуристки, которые пробуют и делают четверные, так что женский вид по-прежнему будет интересен.

Но, конечно, в прошлые года, например, в предолимпийский сезон, борьба была острее. Было больше элементов ультра-си, и программы девушек на чемпионате России выглядели сложнее», — сказал Энберт.

Ранее призер Олимпиады назвал главное преимущество Валиевой на чемпионате России.