Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Призер Игр назвал самый интересный вид на чемпионате России по фигурному катанию

Энберт назвал мужское одиночное самым интересным видом на чемпионате России

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» оценил уровень конкуренции в мужском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию.

«В мужском одиночном катании будет очень много претендентов на тройку призеров. Очень много ребят, которые показывают действительно классные, интересные программы, прыгают четверные флипы, лутцы, сальховы. Мы увидим целую россыпь четверных, — и это, конечно, обостряет конкуренцию.

Многие из ребят удачно выступали на этапах Гран-при. Даже представить тройку основных претендентов на медали сложно. Если взять сумму баллов, набранную на этапах Гран-при, то можно увидеть, что все одиночники находятся очень близко друг другу: есть только небольшая погрешность в зависимости от разных судейских бригад.

Борьба будет интересной. Я думаю, что мужское одиночное катание будет самым интересным видом на чемпионате России. Но еще я бы отметил спортивные пары. В парах тоже будет что посмотреть», — сказал Энберт.

Ранее призер Игр назвал Косторную и Куницу претендентами на бронзу чемпионата России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами