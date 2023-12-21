Призер Игр назвал самый интересный вид на чемпионате России по фигурному катанию

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» оценил уровень конкуренции в мужском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию.

«В мужском одиночном катании будет очень много претендентов на тройку призеров. Очень много ребят, которые показывают действительно классные, интересные программы, прыгают четверные флипы, лутцы, сальховы. Мы увидим целую россыпь четверных, — и это, конечно, обостряет конкуренцию.

Многие из ребят удачно выступали на этапах Гран-при. Даже представить тройку основных претендентов на медали сложно. Если взять сумму баллов, набранную на этапах Гран-при, то можно увидеть, что все одиночники находятся очень близко друг другу: есть только небольшая погрешность в зависимости от разных судейских бригад.

Борьба будет интересной. Я думаю, что мужское одиночное катание будет самым интересным видом на чемпионате России. Но еще я бы отметил спортивные пары. В парах тоже будет что посмотреть», — сказал Энберт.

Ранее призер Игр назвал Косторную и Куницу претендентами на бронзу чемпионата России.