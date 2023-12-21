Сын Газманова объяснил, почему не любит футбол

Родион Газманов, сын известного российского певца и композитора Олега Газманова, ответил на вопрос о любимом виде спорта. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Единственный вид спорта, который я не люблю, — футбол. В четвертом классе у меня произошел один случай. Я стоял в защите, на меня бежала другая команда, я отдал пас вратарю, а он не поймал... С тех пор меня не брали в команду. Люблю хоккей. Болею за ЦСКА. А есть другие команды?» — заявил музыкант.

Олег Газманов является болельщиком московского «Спартака».

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков.

РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к «Зениту».

Ранее «Спартак» сравнили с Филиппом Киркоровым.