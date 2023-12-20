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Овечкин назвал «разочарованием для всех» свою безголевую серию в НХЛ

Овечкин о безголевой серии: не знаю, винить ли в этом систему игры или что-то еще

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою безголевую серию в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает официальный сайт лиги.

«Что происходит? Я не знаю. Немного везения. У меня есть голевые моменты, довольно хорошие шансы, но порой происходит такой период, когда ты слишком крепко держишь клюшку, потому что ты не забиваешь или что-то еще.

Думаю, что это разочарование для меня. И это разочарование для всех. Вы видите, что мы не забиваем столько голов, сколько забивали раньше. Я не знаю, винить ли в этом систему игры или что-то еще», — сказал Овечкин.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 28 матчах и набрал всего 17 очков — пять заброшенных шайб и 12 голевых передач. Российский форвард не может отличиться уже 13 матчей подряд. 21 декабря «Вашингтон» встретится с «Айлендерс». «Кэпиталз» после 28 игр занимает 11-е место в Восточной конференции.

Всего за карьеру в НХЛ россиянин забросил 827 шайб. Он занимает второе место в истории лиги после Уэйна Гретцки.

Ранее три российских хоккеиста были признаны звездами дня в НХЛ.

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