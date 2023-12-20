Подшибякина надеется, что девушки докажут, что в футболе разбираются не хуже мужчин

Футболистка московского «Локомотива» Ирина Подшибякина высказалась о девушках-комментаторах в футболе. Ее слова передает Legalbet.

«Сейчас правда много говорят о том, нужно ли девушкам комментировать футбол, говорить о футболе. Людям, которые говорят, что девушкам не место в этой сфере, мне сказать нечего.

Честно говоря, вообще все равно на такие высказывания. Много таких слов слышала, но это мнение отдельных людей. Пусть при нем и остаются, если хотят. Но надеюсь, мы еще докажем, что девушки в футболе разбираются не хуже мужчин», — сказала Подшибякина.

Подшибякина выступает за «Локомотив» с 2021 года. Ранее она защищала цвета «Звезды-2005», «Рязани-ВДВ», «Зоркого» и «Измайлово». На ее счету 10 матчей в составе сборной России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, где и когда сборная России сыграет с участником Евро-2024.