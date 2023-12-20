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В РФС сообщили о договоренности о проведении матча со сборной-участником Евро-2024

Сборная России по футболу сыграет с Сербией в марте 2024 года

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РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков огласил следующего соперника сборной России по товарищескому матчу. Его слова передает «Матч ТВ».

«В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ. Соответствующий договор мы подписали. Согласование от УЕФА мы получили, но дальше может произойти все что угодно.

Есть контракт, он подписан. Но я не могу что‑либо гарантировать на 100%. Какие вы еще гарантии ждете, если есть подписанный контракт? Тогда в ситуации с Боснией и Герцеговино была только договоренность, контракт мы подписать так и не успели», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1) и Кении (2:2), а также обыграли Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0).

Ранее в РФС назвали гибелью возможный переход в Азию.

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