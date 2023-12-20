В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» стартовали Дни автоспорта

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» состоялась премьера фильма «В сердце гонки», которая открыла тематические Дни автоспорта на экспозиции. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании. В мероприятии приняли участие пилоты и руководство команды Lаda Sport Rosneft, режиссерская группа картины, а также болельщики команды.

Фильм «В сердце гонки» рассказывает о закулисье российского автоспорта, о том, что скрыто от глаз болельщиков на трибунах. В картине представлены события чемпионата России по кольцевым гонкам 2023 года, в котором команда Lаda Sport Rosneft завоевала Кубок России в классе «Супер-Продакшн», а пилот Иван Чубаров стал вице-чемпионом в классе «Туринг».

Основный посыл картины — в России могут и умеют строить гоночную технику, которая на равных борется на трассе с самыми современными болидами иностранных производителей. Наиболее удачные инженерные решения переносятся в гражданские автомобили, обеспечивая тем самым трансфер технологий и развитие отечественной автопромышленности.

В дни проведения тематических дней гоночная команда Lаda Sport Rosneft подготовила для гостей павильона квизы с призами, организовала турнир на гоночных симуляторах, радиоуправляемых автомобилях и многое другое.

В павильоне компании на ВДНХ в течение всего времени работы выставки-форума «Россия» выставлен гоночный болид команды Lаda Sport Rosneft — Lаda Vesta Sport TCR, мощностью 340 л.с.

В уличной части экспозиции посетители могут посмотреть на автомобиль Lаda Niva Sport T2, который преодолел тысячи километров по спецучасткам ралли-марафона «Шелковый путь», и Lada Vesta Sportline — серийный автомобиль с форсированным 16-ти клапанным двигателем.

Кроме этого, любители кольцевых автогонок в павильоне «Роснефти» могут попробовать себя за рулем самого быстрого автомобиля команды Lаda Sport Rosneft в виртуальном симуляторе, а также лично познакомиться с пилотами команды.

Напомним, «Роснефть» на протяжении 8 лет является генеральным спонсором команды Lаda Sport Rosneft.

Международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и соцпроектах.