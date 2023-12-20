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Лидер «Зенита» дал согласие на переход в другой клуб

Coluna do Fla: «Фламенго» отказался от Клаудиньо из-за финансовых запросов

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Григорий Соколов/РИА Новости

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо дал свое согласие на переход во «Фламенго». Об этом сообщает Coluna do Fla.

Сообщается, что футболист не против ухода во «Фламенго», однако бразильский клуб не устроили требования сине-бело-голубых. «Зенит» запросил за полузащитника €25 млн, и это вынудило команду отказаться от переговоров. После этого «Фламенго» сосредоточился на трансфере Николаса де ла Круса из «Ривер Плейт».

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. В минувшем сезоне он провел 24 матча, забив пять мячей и сделав девять результативных передач. Весной 2023 года он вместе со своим партнером по команде Малкомом получил российское гражданство.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) бразилец принял участие во всех 18 матчах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

«Зенит» после 18 туров РПЛ, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В минувшем туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» 1:0. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков.

Ранее «Зенит» отпустил двух футболистов в «Сочи».

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