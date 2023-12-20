Тикнизян: Дзюбе в душе хватает 15 секунд

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о нежелании нападающего команды Артема Дзюбы восстанавливаться на базе. Его слова передает Sport24.

«Он, допустим, любит уезжать первым с тренировки. Человек не любит оставаться на базе и восстанавливаться. Потому что он всегда готов!

Тема заходит в раздевалку, снимает экипировку, берет полотенце, идет в душ. Проходит 20-25-30 секунд — и он уже обратно выходит. Человеку не надо много времени тратить в душе, потому что он не потеет. Все делает на классе. И просто освежается. Поэтому ему хватает не более 15 секунд».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

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