В РФС назвали гибелью возможный переход в Азию

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении организации не переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Его слова передает Legalbet.

«Решение было принято уже относительно давно, и оно было следующим: на одном из заседаний в начале года этот вопрос рассматривался, была образована специальная комиссия, которая работала в направлении допуска наших клубов и сборных до международных матчей.

Для нашего футбола переход в Азию был бы гибелью», — сказал Колосков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее в РФС объяснили, почему отказались от перехода в Азию.