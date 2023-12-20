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В РФС назвали гибелью возможный переход в Азию

Колосков: переход РФС в Азию был бы гибелью

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении организации не переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Его слова передает Legalbet.

«Решение было принято уже относительно давно, и оно было следующим: на одном из заседаний в начале года этот вопрос рассматривался, была образована специальная комиссия, которая работала в направлении допуска наших клубов и сборных до международных матчей.

Для нашего футбола переход в Азию был бы гибелью», — сказал Колосков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее в РФС объяснили, почему отказались от перехода в Азию.

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