Футболист «Локомотива» объяснил свой отказ от сборной России

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян на YouTube-канале «Коммент.шоу» рассказал, как принял решение выступать за национальную сборной Армении.

«Не разговаривал с Карпиным. Мой агент и хороший друг Саша Клюев разговаривал с Валерием Георгиевичем обо мне. Карпин сказал, что пусть парень терпит, пока возраст позволяет, пусть себя проявляет, если будет заслуживать, то я его вызову.

И вот в тот момент, когда мне показалоcь, что я дейcтвительно заcлужил хотя бы попадания в раcширенный cпиcок, меня не включили, и мы c Cашей договорилиcь, что окей, давай мы до лета потерпим. Но я не cмог терпеть, и я в январе этого года принял решение выcтупать за cборную Армении», — заявил защитник «Локо».

Тикнизян играл за молодежную сборную России, но весной 24-летний игрок дебютировал за Армению в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел за команду 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян принял участие в 16-ти играх, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи

После первой части сезона РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Чемпионат России отправился на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Железнодорожники» сыграют со столичным «Динамо».

Ранее экс-футболист вспомнил об унижениях со стороны президента клуба РПЛ.