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Мостовой рассказал, в какой роли бы снялся в кино

Экс-футболист Мостовой хотел бы сняться в кино в роли царя

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что хотел бы сняться в кино в роли царя. Об этом он рассказал Sport24.

«Конечно, хотел бы сняться в роли царя! Я бы в любой роли снялся. К этому достаточно спокойно отношусь. Жизнь — она такая, к сожалению, не у многих длинная. Почему бы и не сняться? Ко мне раньше обращались, когда еще был футболистом. Уже не помню, куда звали. Да и что здесь такого? У нас половина певцов петь не умеют», — заявил экс-футболист.

Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) в составе московского «Спартака», также он выступал за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В составе сборной России Мостовой провел 50 матчей, в которых забил десять мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее экс-футболист вспомнил об унижениях со стороны президента клуба РПЛ.

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