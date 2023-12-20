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Стали известны суммы призовых на чемпионате России по фигурному катанию

Чемпионы России по фигурному катанию получат по 2,5 млн рублей призовых

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Raniero Corbelletti/Global Look Press

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, какие призовые ждут победителей и призеров чемпионата России в Челябинске. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Как вы знаете, мы сохранили в полном объеме призовые для всех спортсменов, чтобы у них была достаточная мотивация. За первое место чемпионы страны получат 2,5 млн рублей, за второе — 1,5 млн и за третье место — 1 млн. Это достаточно большие призовые. Суммарно по сезону мы сохранили их в полном объеме», — заявил Коган.

Турнир проходит с 20 по 24 декабря на ледовой арене «Трактор».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований фигуристов из России и Белоруссии. В июне 2023 года ISU продлил отстранение.

Ранее Татьяна Тарасова резко высказалась об Александре Трусовой.

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