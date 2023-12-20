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Российских киберспортсменов дисквалифицировали из-за национальности

Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по Rainbow Six Siege из-за россиян в команде

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Depositphotos

Российская команда Virtus.pro была дисквалифицирована с турнира по шутеру Rainbow Six Siege из-за национальной принадлежности игроков. Об этом сообщает Telegram-канал команды.

В сообщении говорится, что Ubisoft пригласила ее на отборочные Malta Cyber Series: VII, и она даже успела сыграть один матч. Вскоре Virtus.pro получила сообщение о дисквалификации с турнира. Как оказалось, причина кроется в национальном происхождении игроков команды.

«Доcтижения и опыт Virtus.pro в диcциплине, а также заcлуженный cлот в европейcкой лиге не позволяет нам закрыть глаза на открытое проявление диcкриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно cообщили Ubisoft», — говорится в сообщении.

28 августа Международная федерация киберспорта (IESF) на съезде проголосовала за отмену решения, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом. За отмену санкций проголосовали 32 делегата.

Ранее стало известно, почему украинская теннисистка отказалась играть с россиянкой.

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