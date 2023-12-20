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Кучеров вошел в топ-10 российских бомбардиров в истории НХЛ

Кучеров обошел Яшина в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

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Paul Sancya/AP

Форвард «Тампы‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.

В матче регулярного чемпионата против «Сент‑Луис Блюз» (6:1) Кучеров забросил две шайбы, результат в карьере в НХЛ — до 783 (298+485) очков в 676 матчах. Он опередил Алексея Яшина, на счету которого 781 (337+444) очко в 850 встречах. На девятой позиции располагается Сергей Гончар (811 очков). Лидером российского рейтинга бомбардиров в истории НХЛ является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1502).

15 декабря Кучеров первым набрал 50 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Юбилейной отметки он достиг в выездном матче с «Эдмонтон Ойлерз». Игра прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой «Тампы» со счетом 7:4. Кучеров записал на свой счет гол и две результативные передачи.

Кучеров лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Национальной хоккейной лиги, набрав 54 (22+32) очка.

Ранее Капризов установил новый рекорд «Миннесоты».

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