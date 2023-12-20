Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил новое клубное достижение по итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась в овертайме победой «Миннесоты» со счетом 4:3. Капризов забросил победную шайбу, которая стала для него седьмой за карьеру в дополнительное время. По этому показателю он вышел на чистое первое место в клубной истории, опередив защитника Мэтта Дамбу, который на сегодняшний момент играет в «Аризоне Койотс». До матча с «Бостоном» хоккеисты делили первое место по этому показателю, у обоих было по шесть шайб, заброшенных за «Миннесоту» в овертайме.

Капризов также отличился в основное время поединка. Хоккеист прервал свою безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, которая составляла шесть матчей.

«Миннесота» одержала четвертую победу в пяти последних матчах «регулярки». «Бостон» потерпел второе поражение подряд.

Ранее Никита Кучеров вошел в топ-10 по очкам среди россиян в НХЛ.