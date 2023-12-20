Мостовой объяснил, почему Москва стала футбольной столицей

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой признался, что считает Москву футбольной столицей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Для меня Москва, конечно, — футбольная столица. В этом городе очень много команд и трофеев, которые выиграли не только в России, но и в СССР», — сказал Мостовой.

В нынешнем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ) участвуют четыре клуба из Москвы: ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». При этом последние пять чемпионств в России завоевывал клуб из Санкт-Петербурга — «Зенит».

Лидером национального первенства на зимнюю паузу ушел «Краснодар», имея в активе после 18 туров 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что в России нет футбола.