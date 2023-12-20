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Названа причина антирекордной серии Овечкина в НХЛ

Тренер Ковалев объяснил антирекорд Овечкина отсутствием химии в «Вашингтоне»

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Kyle Ross/Reuters

Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и тренер московского «Спартака» Алексей Ковалев объяснил, почему российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перестал забивать в регулярном чемпионате. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не думаю, что тут влияет возраст. Больше сказывается то, что у «Вашингтона» пропала сыгранность, химия. Я не думаю, что Овечкин сразу же нашел общий язык со своим центром Диланом Строумом. Ему проще с теми же Никласом Бэкстремом и Евгением Кузнецовым, которых он знает 100 лет», — заявил Ковалев.

В ночь на 18 декабря «Вашингтон» обыграл «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ. Поединок закончился в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1. Овечкин не сумел забить. Российский нападающий не может отличиться в 13 матчах НХЛ подряд, что является его личным антирекордом.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 28 матчах и набрал всего 17 очков — пять голов и 12 передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

Ранее в США назвали главное заблуждение об Овечкине.

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