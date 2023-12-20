Сменившая гражданство дочь Тутберидзе выступит на чемпионате Европы

Танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, представляющий Грузию, выступит на чемпионате Европы — 2023. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В текущем сезоне фигуристы, которые проводят первый год под флагом Грузии, не выступали на этапах Гран-при, но принимали участие в различных «челленджерах».

Чемпионат Европы пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января.

После Олимпийских игр — 2022 в Пекине Дэвис и Смолкин, которые изначально представляли Россию, жили и тренировались в США. О смене спортивного гражданства спортсменов 4 июня сообщил американский журналист Дэйв Лиз, и на следующий день переход Глеба Смолкина и его партнерши Дианы Дэвис в сборную Грузии был официально подтвержден. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Прошлым летом журналист Лиз писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США. Пара в сезоне-2022/23 пропустила все этапы российских Гран-при и чемпионат России.

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