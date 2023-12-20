Балерина Волочкова назвала фигуристку Трусову «чудом чудесным»

Известная российская балерина Анастасия Волочкова похвалила фигуристку Александру Трусову, которая выпустила песню под названием «Я не кукла». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Прекрасно отношусь к Трусовой. Она замечательный человек и интересная личность. Она чудо чудесное. Я за любое творчество. Любой музыкальный порыв человека из любой сферы всегда должен приветствоваться», — заявила Волочкова.

Песню Трусова записала вместе со своими лучшими подругами — фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной. Это вторая песня фигуристки, в июне 2023 года Трусова опубликовала клип на композицию «Два крыла» на свой 19-й день рождения.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Трусова стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. На турнире Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Трусова — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, она получила награду после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Сезон-2023/24 фигуристка пропускает.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не будет слушать, как поет Трусова.