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Футболиста сборной России описали фразой «не супер-топ»

Экс-футболист Дьяков заявил, что не считает армейца Чалова супер-нападающим

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист турецкого «Сивасспора» Виталий Дьяков в комментарии Legalbet оценил европейские перспективы футболиста ЦСКА Федора Чалова.

«Исходя из текущих реалий и учитывая, что общий уровень РПЛ упал, я бы не сказал, что Чалов супер-нападающий. Да, возможно, неплохой, но даже по меркам чемпионата России не супер-топ.

Вариант с Турцией точно стоит рассматривать, если правда туда позвали. Из топ-5 европейских чемпионатов не думаю, что будет масса предложений. Турция может стать неким трамплином в лиги посерьезнее. Расти и раскрываться в чемпионате Турции можно спокойно», — заявил Дьяков.

18 декабря турецкая газета Takagazete сообщила о личном интересе главного тренера «Трабзонспора» Абдуллы Авджи к Федору Чалову. 19 декабря стало известно об интересе к россиянину со стороны «Марселя».

Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €12 млн. В составе сборной России он провел семь матчей, в которых отметился голом.

Ранее назвали клуб, который возглавит экс-тренер сборной России по футболу.

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