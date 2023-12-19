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Щербакова прервала фотосессию перед шоу Авербуха

Фигуристка Щербакова прервала фотосессию перед шоу Авербуха из-за фотографов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская фигуристка Анна Щербакова прервала фотосессию перед шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», которое было приурочено к юбилею хореографа. Об этом сообщает «Чемпионат».

Щербакова вышла в пресс-зону для интервью. После ответов на вопросы журналистов у спортсменки была запланирована фотосессия. Она продлилась несколько секунд. Некоторые фотографы стали говорить Щербаковой фразы «девушка, сюда» и «глазки поднять». После этого фигуристка прервала фотосессию и покинула пресс-волл.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Ранее Тарасова назвала фигурное катание спортом номер один в России.

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