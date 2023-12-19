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Еще один футболист сборной России может переехать во Францию

La Tribune Olympienne: форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Марсель»

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Футболист московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов может перейти в «Марсель». Об этом сообщает La Tribune Olympienne.

По информации издания, помимо россиянина, французский клуб рассматривает бразильского форварда Артура Кабрала из лиссабонской «Бенфики». Однако в случае с ним возможен лишь вариант аренды.

В случае с Чаловым учитывается тот факт, что до конца его контракта с армейцами остался всего год. Кроме того, агентство, которое ведет дела россиянина, имеет хорошие отношения с руководством «Марселя». Это тоже может сыграть на руку сторонам в переговорном процессе.

Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €12 млн. В составе сборной России он провел семь матчей, в которых отметился голом.

Во Франции уже выступают полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).

Ранее стало известно, что футболист «Спартака» может уйти в «Интер».

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