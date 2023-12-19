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Назван футболист 2023 года

Форвард «Интер Майами» Месси признан футболистом года по версии Goal

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Футболист американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признан игроком года по версии портала Goal.com.

Второе место занял форвард английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, третье — полузащитник испанского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем. Участие в голосовании приняли более 5 млн человек.

Летом 2023 года Месси перебрался в «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В сезоне МЛС 2023 года «Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф турнира.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее тренер сборной Аргентины назвал роль Месси в команде.

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