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Скончался чемпион СССР по футболу 1973 года

Умер чемпион СССР по футболу 1973 года в составе «Арарата» Николай Казарян

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Shutterstock

В Ереване на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1973 года в составе «Арарата» Николай Казарян, сообщает портал Shamshyan.com.

14 декабря бывший футболист был доставлен в местную клинику с сердечно-легочной недостаточностью, где провел пять дней в отделении интенсивной терапии, после чего врачи констатировали его смерть.

Всю профессиональную карьеру Казарян провел в ереванском «Арарате». За армянский клуб игрок провел в общей сложности 295 матчей и отметился 67 забитыми мячами. В 1973 и 1975 годах Казарян вместе с клубом побеждал в розыгрыше Кубка СССР, в 1971 и 1976 годах «Арарат» брал серебряные медали чемпионата страны. Также игрок вызывался в юношескую и олимпийскую сборные СССР.

С 1992 по 1995 год Казарян возглавлял Федерацию футбола Армении. В 2007 году был удостоен звания заслуженного тренера Армении.

Ранее стала известна причина смерти 14-летнего боксера в Первоуральске.

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