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Стала известна причина смерти 14-летнего боксера в Первоуральске

Shot: 14-летний боксер в Первоуральске умер из-за черепно-мозговой травмы

Стала известна причина смерти 14-летнего боксера на открытом первенстве Первоуральска.

По информации Telegram-канала Shot, подросток скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы — из-за пропущенных ударов у него оказались повреждены оболочка мозга и мягкие ткани черепа.

Открытое первенство по боксу проходило 16 и 17 декабря в Первоуральске в ЦРДМ среди 84 юных боксеров из Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы и Красноуфимска. Во время одного из боев погиб 14-летний воспитанник секции бокса ЦРДМ — мальчик пропустил несколько ударов в голову и потерял сознание.

Находившийся рядом врач попытался провести спортсмену искусственное дыхание и сделал непрямой массаж сердца, но, несмотря на это, подросток скончался в машине скорой помощи.

Следственный отдел СКР Первоуральска возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ЦРДМ заявили, что для участия в состязаниях «у спортсмена имелись все необходимые медицинские справки и допуск».

Ранее стало известно состояние здоровья попавшего в рехаб Александра Емельяненко.

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