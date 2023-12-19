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Тарасова назвала главную проблему возвращения российских атлетов

Тарасова назвала судейство главной проблемой возвращения российских атлетов

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Sport24, комментируя слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, заявившей, что российские гимнастки не будут выступать без флага и гимна, назвала судейский вопрос ключевой проблемой потенциального возвращения атлетов на международные старты.

«Если Ирина Александровна решила так и за эти годы сделает новую команду, то будет прекрасно! Но спортсмены тренируются у разных тренеров, нужно считаться с их мнением.

К тому же, я думала о гимнастике, и если бы их допустили, то судили бы безобразно. Мы это уже проходили в фигурном катании: кто что хочет, то и ставит. Нужно над этим подумать», — заявила Тарасова.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Винер об отказе ехать на Игры без флага и гимна.

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