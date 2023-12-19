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Малкин приблизился к достижению Федорова

Хоккеист Малкин приблизился к Федорову в списке лучших российских снайперов НХЛ

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Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» на своем льду обыграл «Миннесоту Уайлд».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершилась победой «пингвинов» с минимальным преимуществом — 4:3. В составе победившей команды голом отметился российский нападающий Евгений Малкин, эта шайба стала для него 11-й в текущем сезоне регулярного чемпионата.

После этой игры в активе 37-летнего россиянина стало 482 гола в сезонах НХЛ. Чтобы выйти на вторую строчку по количеству заброшенных шайб среди соотечественников в НХЛ, Малкину достаточно отличиться всего один раз — в этом случае он сравняется с Сергеем Федоровым, у которого в активе 483 шайбы.

В сезоне-2023/24 Малкин забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач в 30 матчах. «Пингвинз» провели в регулярном чемпионате 30 матчей и с активом 31 очко занимают 13-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

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