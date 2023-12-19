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В Госдуме назвали спортсменов года

Депутат Свищев назвал Овечкина и Медведева спортсменами года

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Geoff Burke/Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью Metaratings заявил, что хоккеист Александр Овечкин и теннисист Дмитрий Медведев являются спортсменами 2023 года.

По его словам, обоих можно назвать патриотами страны.

«По мне, их даже двое — Медведев и Овечкин. Эти спортсмены любят свою родину. Выступая в зарубежных клубах и странах на международных турнирах, ни разу не отказались от своей родины. Притом, что наверняка были шантаж и угрозы. Того же недопуска к соревнованиям. То, что могут постоянно хэйтить, критиковать болельщиков», — заявил Медведев.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 28 матчах и набрал всего 17 очков — пять заброшенных шайб и 12 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

В рейтинге ATP Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7600 очков, и является лучшим из россиян. Лидерство удерживает серб Новак Джокович, который стал победителем Итогового турнира.

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