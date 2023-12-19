Названа роль Месси в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, какую роль в национальной команде играет ее капитан и нападающий Лионель Месси. Слова специалиста приводит Goal.

«У него свой способ руководства. Как капитан он является лидером и подталкивает своих товарищей по команде вперед. И, конечно же, он также подает пример, обыгрывая своих соперников. Он всегда нам помогал, он всегда был с нами великолепен, и тренировать его одно удовольствие», — заявил Скалони.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах. В решающем матче аргентинцы в серии пенальти обыграли Францию.

В отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года Аргентина идет на первом месте, набрав 15 очков. В прошлом матче действующие чемпионы мира обыграли Бразилию (1:0).

Летом 2023 года Месси перебрался в «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В сезоне МЛС 2023 года «Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф турнира.

Ранее Месси опубликовал пост в день годовщины победы сборной Аргентины на чемпионате мира.