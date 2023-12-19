Назван фактор, из-за которого «Краснодар» может упустить чемпионство в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА, футбольный эксперт Владимир Пономарев заявил, что «Краснодару» необходимо усилиться в зимнее трансферное окно, если команда хочет продолжать борьбу за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В конце уже чувствовалась усталость команды, пошли сбои. Но это так и должно быть. «Быкам» предстоит очень серьезная борьба за первое место. Вот «Крылья Советов» уже отскочили на шестое место и потеряли пыл. То же самое может произойти с «Краснодаром», если он не укрепится зимой», — заявил Пономарев.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером национального первенства, имея в активе после 18 туров 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года. Первый матч после паузы «Краснодар» проведет дома и примет казанский «Рубин».

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