Тарасова сравнила по накалу страстей чемпионат России с мировым первенством

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскрыла, чего ждет от предстоящего чемпионата России, и выразила уверенность, что на турнире будет зрительский ажиотаж. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«По накалу страстей чемпионат России я могу сравнить только с чемпионатом мира. Я считаю, что у нас чемпионат намного интереснее, чем в Европе. Мы еще с лета знали, что Трусовой и Щербаковой не будет, поэтому я буду ждать не какого-то отдельного выступления, а всех спортсменов. Во всяком случае первой шестерки. Для меня это самое интересное», — заявила Тарасова.

Александра Трусова и Анна Щербакова пропускают текущий сезон.

Чемпионат России — 2024 состоится в Челябинске с 21 по 24 декабря. К участию в национальном первенстве допускаются спортсмены, участвовавшие в соревнованиях по программе мастеров спорта, на основании суммы очков, набранных на этих турнирах. В одиночном катании допускается не более 18 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании — не более 12 пар, в танцах на льду — не более 15 пар.

Ранее призер Игр пошутил об уровне чемпионата России, вспомнив Медведеву и Загитову.